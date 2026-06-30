Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Rügenbrücke nach Verkehrsunfall in Richtung Stralsund voll gesperrt

Stralsund (ots)

Am heutigen Dienstag (30. Juni 2026) kam es gegen 11:20 Uhr auf der Bundesstraße 96 von der Insel Rügen kommend in Richtung Stralsund, kurz vor der Rügenbrücke, zu einem Verkehrsunfall.

Die Rügenbrücke ist derzeit in Richtung Stralsund voll gesperrt.

Reisende werden gebeten den alten Rügendamm zu nutzen.

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