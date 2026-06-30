PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Schranke trifft Fahrradfahrerin und verletzt sie schwer

Prerow (ots)

Am gestrigen Montag, dem 29. Juni 2026, kam es um 18:15 Uhr auf dem Bernsteinweg in Prerow zu einem schweren Fahrradunfall.

Eine 33-jährige Deutsche aus dem Sauerland fuhr mit ihrem E-Bike auf dem Gelände des dortigen Campingplatzes in Richtung Ausgang. Die Einfahrtsschranke soll zum Zeitpunkt des Unfalles dauerhaft aufgestanden haben, sodass die Frau das Gelände durch die offene Schranke verlassen wollte. Vor ihr fahrende Radfahrer taten dies augenscheinlich auch. Bei ihr allerdings schloss die Schranke offenbar unvermittelt und traf sie an Kopf und Oberkörper, sodass sie zu Fall kam. Trotz Fahrradhelm verletzte sich die 33-Jährige schwer am Kopf und wurde mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Wie es zum unvermittelten Schließen der Schranke kam, ist nun Teil der Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Juliane Boutalha
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03831/245-204
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 30.06.2026 – 11:29

    POL-NB: Mann frustriert über Fußballergebnisse - Polizei muss einschreiten

    Tribsees (ots) - In der Nacht zum heutigen Dienstag, dem 30. Juni 2026, wurde die Polizei mehrfach zu einer Wohnung eines 33-jährigen Rumänen in der Ernst-Thälmann-Straße in Tribsees gerufen. Beim ersten Einsatz gegen 02:45 Uhr trafen die Beamten den Mann an, ermahnten ihn zur Ruhe und drohten für den Wiederholungsfall weitere Maßnahmen an. Gegen 03:30 Uhr gingen ...

    mehr
  • 30.06.2026 – 09:47

    POL-NB: Zwei Polizeieinsätze in einer Nacht auf Hiddensee

    Insel Hiddensee (ots) - In der Nacht zum heutigen Tag (30. Juni 2026) beschäftigten gleich zwei Einsätze die Polizei auf der Insel Hiddensee. Zunächst kam es zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten E-Bike-Fahrerin. Während der Unfallaufnahme geriet ein alkoholisierter Radfahrer in den Fokus des Inselpolizisten. Gegen 01:40 Uhr ereignete sich auf dem Weißen Weg in Kloster ein Verkehrsunfall. Nach derzeitigem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren