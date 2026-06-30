Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Schranke trifft Fahrradfahrerin und verletzt sie schwer

Prerow (ots)

Am gestrigen Montag, dem 29. Juni 2026, kam es um 18:15 Uhr auf dem Bernsteinweg in Prerow zu einem schweren Fahrradunfall.

Eine 33-jährige Deutsche aus dem Sauerland fuhr mit ihrem E-Bike auf dem Gelände des dortigen Campingplatzes in Richtung Ausgang. Die Einfahrtsschranke soll zum Zeitpunkt des Unfalles dauerhaft aufgestanden haben, sodass die Frau das Gelände durch die offene Schranke verlassen wollte. Vor ihr fahrende Radfahrer taten dies augenscheinlich auch. Bei ihr allerdings schloss die Schranke offenbar unvermittelt und traf sie an Kopf und Oberkörper, sodass sie zu Fall kam. Trotz Fahrradhelm verletzte sich die 33-Jährige schwer am Kopf und wurde mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Wie es zum unvermittelten Schließen der Schranke kam, ist nun Teil der Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung.

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