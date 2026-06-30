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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Vermisster 67-Jähriger aus Waren

Waren (Müritz) (ots)

Die Polizei sucht aktuell nach einem 67-Jährigen aus Waren und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. Alle Informationen sowie ein Foto sind hier zu finden:

https://tinyurl.com/6pe3dfvt

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Claudia Berndt
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395/5582-5003
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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