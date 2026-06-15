Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zwei Personen bei Verkehrsunfall in Lühmannsdorf leicht verletzt

Lühmannsdorf (ots)

Am 14.06.2026 gegen 19:15 Uhr ereignete sich auf der B111 in Lühmannsdorf ein Verkehrsunfall unter Alleinbeteiligung eines Pkw.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 85-jähriger deutscher Fahrzeugführer mit seinem Pkw Opel die Karl-Marx-Straße (B111) aus Richtung Wolgast kommend in Richtung Moeckow. Als der Fahrzeugführer beabsichtigte, nach links in eine Grundstückseinfahrt einzufahren, kollidierte er aus bislang ungeklärter Ursache mit einer Mauer.

Durch den Zusammenstoß wurde das Fahrzeug erheblich beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Der 85-jährige Fahrzeugführer sowie seine 83-jährige Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen. Beide wurden zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell