Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Ehepaar bei Verkehrsunfall verletzt

Bergen (LK VR) (ots)

Der 91-jährige deutsche Fahrzeugführer befuhr am 14.06.2026 gegen 15:28 Uhr mit seinem PKW Opel die B 196, aus Richtung Zirkow kommend in Richtung Pantow. Auf Höhe des Erlebnishofes kam er aus noch nicht geklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr zwei Leitpfosten und kollidierte mit einem Straßenbaum. Der Fahrzeugführer und seine 89-jährige deutsche Mitfahrerin wurden leicht verletzt und zur weiteren Behandlung, vornehmlich zur Beobachtung, durch den Rettungsdienst ins Bergener Krankenhaus verbracht. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Für die Unfallaufnahme war die B 196 für ca. 1h voll gesperrt, anschließend konnte der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.

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