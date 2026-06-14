Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand zweier Stallungen

Grambow (ots)

Am 14.06.2026 wurde gegen 0:30 Uhr der Brand zweier Stallungen eines landwirtschaftlichen Betriebes in Grambow bekannt. Beim Eintreffen der eingesetzten Polizeibeamten sowie der insgesamt 51 Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehren Krackow, Glasow, Löcknitz, Ramin, Bismark, Plöwen, Grambow und Ladenthin standen die Ställe bereits in voller Ausdehnung in Brand. Ein Gebäude wurde zur Lagerung von Heu- und Strohvorräten genutzt, während das zweite Objekt der Rinderhaltung diente. Durch das Brandgeschehen stürzte das Dach ein. Es wurden mehrere Tiere verletzt und 34 verendeten trotz der eingeleiteten Rettungsmaßnahmen. Aufgrund der verletzten Tiere wurde das Veterinäramt des Landkreises Vorpommern-Greifswald informiert und in den Einsatz vor Ort eingebunden. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf ca. 300.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Ein Brandursachenermittler wird nach Beendigung der Löscharbeiten, die noch auf unbestimmte Zeit andauern, zum Einsatz kommen.

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