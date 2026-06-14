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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand zweier Stallungen

Grambow (ots)

Am 14.06.2026 wurde gegen 0:30 Uhr der Brand zweier Stallungen eines 
landwirtschaftlichen Betriebes in Grambow bekannt.
Beim Eintreffen der eingesetzten Polizeibeamten sowie der insgesamt 
51 Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehren Krackow, Glasow, 
Löcknitz, Ramin, Bismark, Plöwen, Grambow und Ladenthin standen die 
Ställe bereits in voller Ausdehnung in Brand. Ein Gebäude wurde zur 
Lagerung von Heu- und Strohvorräten genutzt, während das zweite 
Objekt der Rinderhaltung diente. 
Durch das Brandgeschehen stürzte das Dach ein. Es wurden mehrere 
Tiere verletzt und 34 verendeten trotz der eingeleiteten 
Rettungsmaßnahmen. Aufgrund der verletzten Tiere wurde das 
Veterinäramt des Landkreises Vorpommern-Greifswald informiert und in 
den Einsatz vor Ort eingebunden.
Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf ca. 300.000 Euro 
geschätzt. 
Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen
und ein Strafverfahren eingeleitet. Ein Brandursachenermittler wird 
nach Beendigung der Löscharbeiten, die noch auf unbestimmte Zeit 
andauern, zum Einsatz kommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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