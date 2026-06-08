Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Jugendliche entwenden Musikbox

Greifswald (ots)

Bereits am vergangenen Freitag, 05. Juni 2026, kam es gegen 08:45 Uhr zu einem Raub in der Greifswalder Pappelallee.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 64-Jähriger die Pappelallee mit seinem Krankenfahrstuhl aus Richtung Christuskirche in Richtung Ostseeviertel. Dabei hörte der Mann über seine Musikbox laute Musik.

Plötzlich seien zwei männliche Jugendliche auf ihn zugekommen, mit welchen der Geschädigte bereits in der Vergangenheit immer wieder Auseinandersetzungen wegen der abgespielten Musik gehabt haben soll. In weiterer Folge habe es eine verbale Auseinandersetzung zwischen den Personen gegeben, die darin mündete, dass ein Tatverdächtiger den Mann festhielt. Der zweite Tatverdächtige entwendete dem 64-Jährigen die Musikbox, im Wert von 150 Euro, wobei der Geschädigte noch versucht habe die Box festzuhalten.

Anschließend entfernten sich die beiden Tatverdächtigen vom Tatort. Der 64-Jährige erlitt einen Schock und wurde aufgrund dessen zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Dank der erlangten Beschreibungen der Tatverdächtigen sowie weiteren Hinweisen, konnte ein potentieller Tatverdächtiger ermittelt werden. Bei diesem handelt es sich um einen 20-jährigen Deutschen.

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