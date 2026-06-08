Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Polizeieinsatz nach Hinweis auf Person im Wasser

Ribnitz-Damgarten (ots)

Am frühen Samstagmorgen (6. Juni 2026) gegen 04:00 Uhr, wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Einsatz im Bereich des Hafens von Ribnitz-Damgarten alarmiert. Ein Zeuge hatte über den Notruf mitgeteilt, dass sich eine Person im Wasser befinde und offenbar Schwierigkeiten habe, das Ufer zu erreichen.

Nach Angaben des Zeugen war er zuvor durch ein lautes Geräusch aufmerksam geworden. Im Bereich der Anlegestelle habe er eine männliche Person auf einem Boot wahrgenommen. Nachdem er diese angesprochen habe, sei die Person ins Wasser gesprungen und habe versucht, an Land zu gelangen. Anschließend habe sie sich im Bereich des Klosterbachs vom ursprünglichen Ereignisort entfernt und sei schließlich nicht mehr zu sehen gewesen.

Die umgehend eingeleiteten Suchmaßnahmen von Polizei und Feuerwehr, unter anderem unter Einsatz einer Drohne, verliefen zunächst ohne Erfolg.

Im Zuge der weiteren Maßnahmen wurden am Einsatzort ein Fahrrad sowie ein Rucksack aufgefunden, die mutmaßlich der betreffenden Person zuzuordnen sind. Anhand der darin befindlichen Gegenstände ergaben sich Hinweise auf einen 32-jährigen polnischen Staatsangehörigen, der der Polizei bereits aus einem anderen Sachverhalt bekannt ist. Ob es sich tatsächlich um die gesuchte Person handelt, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Da nach bisherigen Erkenntnissen die Sicherung eines Bootsmotors entfernt worden sein könnte und eine unbefugte Handlung nicht ausgeschlossen werden kann, hat die Polizei Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Diebstahls aufgenommen.

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