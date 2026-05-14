Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Wohnungsbrand in Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots)

Am 13.05.26, gegen 21:30 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Wohnungsbrand in der 3. Etage eines Mehrfamilienhauses in der Neubrandenburger Leibnitzstraße gerufen. Nach derzeitigem Kenntnisstand brach das Feuer am bzw. auf dem Bett aus und griff auf weitere Einrichtungsgegenstände über. Der Brand konnte durch die Kameraden der Berufsfeuerwehr Neubrandenburg schnell bekämpft und ein Übergreifen der Flammen auf andere Wohneinheiten verhindert werden. Während des Brandes befanden sich keine Personen in der besagten Wohnung und es wurde niemand verletzt. Andere Hausbewohner brauchten nicht evakuiert werden. Die Brandwohnung ist zwar weiterhin bewohnbar, jedoch wurde sie auf Weisung der Staatsanwalt beschlagnahmt, da am 14.06.26 ein Brandursachenermittler zum Einsatz kommen wird, um die genauen Hintergründe des Feuers zu untersuchen. Derzeit wird wegen des Verdacht der fahrlässigen Brandstiftung ermittelt. Der 52-jährige deutsche Wohnungsinhaber kommt bis zur Freigabe der Wohnung bei Freunden unter. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf ca. 8.000 Euro geschätzt.

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