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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Wohnungsbrand in Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots)

Am 13.05.26, gegen 21:30 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei zu einem 
Wohnungsbrand in der 3. Etage eines Mehrfamilienhauses in der 
Neubrandenburger Leibnitzstraße gerufen. Nach derzeitigem 
Kenntnisstand brach das Feuer am bzw. auf dem Bett aus und griff auf 
weitere Einrichtungsgegenstände über. Der Brand konnte durch die 
Kameraden der Berufsfeuerwehr Neubrandenburg schnell bekämpft und ein
Übergreifen der Flammen auf andere Wohneinheiten verhindert werden. 
Während des Brandes befanden sich keine Personen in der besagten 
Wohnung und es wurde niemand verletzt. Andere Hausbewohner brauchten 
nicht evakuiert werden. Die Brandwohnung ist zwar weiterhin 
bewohnbar, jedoch wurde sie auf Weisung der Staatsanwalt 
beschlagnahmt, da am 14.06.26 ein Brandursachenermittler zum Einsatz 
kommen wird, um die genauen Hintergründe des Feuers zu untersuchen. 
Derzeit wird wegen des Verdacht der fahrlässigen Brandstiftung 
ermittelt. Der 52-jährige deutsche Wohnungsinhaber kommt bis zur 
Freigabe der Wohnung bei Freunden unter. Der entstandene 
Gesamtsachschaden wird auf ca. 8.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Holger Bahls
Erster Polizeihauptkommissar
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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