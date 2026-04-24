POL-PDNW: Rollerfahrerin verletzt

Elmstein/Mückenwiese (ots) - Am Donnerstag den 23.04.2026 um 13:00 Uhr kam es auf der L499, kurz vor der Ortschaft Mückenwiese zu einem selbstverschuldeten Verkehrsunfall mit einem Motorradfahrer. Dieser befuhr die L499 von Neustadt in Fahrtrichtung Johanniskreuz und kam in einer Linkskurve rechts von der Fahrbahn ab und stürzte im Anschluss. Da keine klaren Informationen über den Verletzungszustand des Mannes vorlagen, wurde die Örtlichkeit ebenfalls durch einen ...

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