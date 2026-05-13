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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Wohnwagen samt Radhänger fährt gegen Auto und haut ab

Waren (Müritz) (ots)

Auf dem großen Parkplatz in der Rosa-Luxemburg-Straße in Waren (Parkplatz auf Höhe des Fitnessstudios auf dem Papenberg) ist heute Vormittag jemand mit seinem Wohnmobil beim Ausparken in einen geparkten Toyota gefahren. Der Fahrer oder die Fahrerin ist nach dem recht heftigen Zusammenstoß weitergefahren. Der Unfall hat sich gegen 09:40 Uhr ereignet. Im beschädigten PKW war zum Unfallzeitpunkt niemand drin. Der Sachschaden wird auf mindestens 3000 Euro geschätzt.

Das Wohnmobil hat einen Heckfahrradgepäckträger, der nun sehr beschädigt sein müsste.

Eine erste Zeugenaussage konnte die Polizei vor Ort aufnehmen.

Wer weitere Hinweise zu dem Wohnmobil, zu dem kaputten Fahrradträger, der nun womöglich auf einem Campingplatz auffällt oder in Reparatur gegeben wird oder zu dem Unfall im Allgemeinen hat, meldet sich bei der Polizei Waren unter 03991 / 1760. Hinweise können auch schriftlich bei der Onlinewache erfolgen unter www.polizei.mvnet.de

Diese Kontaktmöglichkeiten stehen übrigens auch dem Verursacher offen, der sich nun womöglich wiedererkennt.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Claudia Berndt
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395/5582-5003
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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