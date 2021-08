Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: 13-jähriges Mädchen benutzt beim Fahrradfahren ihr Handy und fährt gegen einen PKW

Greifswald (ots)

Am 12.08.2021 gegen 16:45 Uhr kam es in der Erich-Peiper-Straße in Greifswald zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 13-jähriges deutsches Mädchen befuhr mit seinem Fahrrad die Spielstraße entlang. Dabei hatte sie ihr Mobiltelefon in der Hand und Kopfhörer im Ohr. Eine 19-jährige deutsche Fahrzeugführerin eines PKW Nissan Murano befuhr ebenfalls die Spielstraße, sah das Mädchen und hielt ihren PKW an. Da das 13-jährige Mädchen durch das Handy und die Kopfhörer abgelenkt war, sah sie den PKW nicht und fuhr gegen das stehende Fahrzeug. Dabei zog sich das Mädchen Verletzungen am Knie zu und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Eltern des Mädchens waren vor Ort und begleiten das Mädchen in die Notaufnahme. Am PKW entstand ein Sachschaden von ca. 550,-EUR.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

