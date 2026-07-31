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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Tödlicher Verkehrsunfall auf der A14 bei Jesendorf

Jesendorf (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der A14 zwischen den Anschlussstellen Jesendorf und Schwerin-Nord ist in der Nacht zu Freitag ein 39-jähriger Autofahrer tödlich verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der 39-Jährige gegen 01:00 Uhr mit seinem Pkw aus bislang ungeklärter Ursache auf eine vorausfahrende Sattelzugmaschine mit Auflieger auf. Der Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und erlitt tödliche Verletzungen. Der 43-jährige Fahrer des Lkw blieb unverletzt.

Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie der Unfallaufnahme musste die A14 in Fahrtrichtung Schwerin voll gesperrt werden. Die Vollsperrung wird voraussichtlich bis etwa 08:00 Uhr andauern.

Zur Klärung der genauen Unfallursache hat die Polizei einen Sachverständigen der DEKRA hinzugezogen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Felix Zgonine
Telefon: 03874 411-305
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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