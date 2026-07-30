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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: witterungsbedingte Einsätze im Polizeipräsidium Rostock

Rostock (ots)

Durch Gewitter und Sturm gab es im Polizeipräsidium Rostock in der Zeit von 18:00 Uhr bis 20:00 Uhr ein erhöhtes Einsatzaufkommen. In 30 Fällen gab es Verkehrsbehinderungen durch umgestürzte Bäume oder Verkehrszeichen welche auf die Fahrbahn gefallen sind.

Um 18:19 Uhr stürzte ein Baum auf das Fahrzeuge einer 52 jährigen Ratzeburgerin auf der B5 , Höhe Redefin. Durch den Unfall verletzten sich beide Insassen leicht und am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von 4000 Euro.

In Lübstorf kam es um 18:41 Uhr zu einem Feldbrand, vermutlich durch einen Blitz ausgelöst, der zeitnah durch die örtliche Feuerwehr gelöscht wurde.

Gegen 18:47 Uhr befanden sich vier SUP Fahrer auf dem Schweriner See, Höhe Raben Steinfeld. Durch den Wind wurden sie abgetrieben und gerieten so in eine Notlage. Alle vier konnten sich eigenständig ans Land begeben, verletzt wurde keiner.

Auf der Unterwarnow in Rostock, Höhe AIDA wurde der Polizei um 19:27 Uhr ein gekentertes Boot sowie eine Person im Wasser gemeldet. Der 22 jähriger Rostocker konnte sich eigenständig aus dem Wasser retten und wurde aufgrund von Schürfwunden vor Ort medizinisch betreut.

Um 19:56 Uhr gerieten zwei Personen mit ihrem Ruderboot auf dem Plauer See in Seenot und klammerten sich an eine Boje. Beide konnten durch die Feuerwehr gerettet werden, verletzt wurde keiner.

Sascha Puchala

Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


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Polizeipräsidium Rostock
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Polizeipräsidium Rostock
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Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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