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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung nach 90 jähriger aus Bützow

Bützow (ots)

Die Polizei Bützow sucht im Rahmen einer Vermisstensuche eine 90 jährige Frau aus Bützow. Näheres siehe https://t1p.de/ucad8.

Bisher führten alle polizeilichen Maßnahmen nicht zum Auffinden der Frau. Hinweise zum Aufenthaltsort der vermissten Person nimmt die Polizei in Bützow (Telefon 038461/424224) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Sascha Puchala

Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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