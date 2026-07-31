POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung nach 90 jähriger aus Bützow
Bützow (ots)
Die Polizei Bützow sucht im Rahmen einer Vermisstensuche eine 90 jährige Frau aus Bützow. Näheres siehe https://t1p.de/ucad8.
Bisher führten alle polizeilichen Maßnahmen nicht zum Auffinden der Frau. Hinweise zum Aufenthaltsort der vermissten Person nimmt die Polizei in Bützow (Telefon 038461/424224) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.
Sascha Puchala
Polizeiführer vom Dienst
Rückfragen bitte an:
Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock
Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de
Rückfragen zu Bürozeiten:
Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell