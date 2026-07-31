Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung nach 90 jähriger aus Bützow

Bützow (ots)

Die Polizei Bützow sucht im Rahmen einer Vermisstensuche eine 90 jährige Frau aus Bützow. Näheres siehe https://t1p.de/ucad8.

Bisher führten alle polizeilichen Maßnahmen nicht zum Auffinden der Frau. Hinweise zum Aufenthaltsort der vermissten Person nimmt die Polizei in Bützow (Telefon 038461/424224) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Sascha Puchala

Polizeiführer vom Dienst

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