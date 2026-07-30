POL-HRO: Festnahme nach Vergewaltigung in Schwerin
Schwerin (ots)
Im Zuge der Ermittlungen zu einer versuchten Vergewaltigung in den frühen Morgenstunden des 29. Juli 2026 in der Hagenower Straße in Schwerin, konnte durch Kräfte der Kriminalpolizeiinspektion Schwerin ein Tatverdächtiger festgenommen werden. Es handelt sich um einen 37jährigen Deutschen. Die Ermittlungen werden weiter fortgesetzt und die Prüfung eines Haftantrages dauert an. Eine Entscheidung hierzu wird durch die Staatsanwaltschaft Schwerin am morgigen Tag getroffen.
Die Polizei bedankt sich bei allen Bürgerinnen und Bürgern, welche der Bitte des Presseaufrufes gefolgt sind und Hinweise gegeben haben.
Sascha Puchala
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