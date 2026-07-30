Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 85-Jähriger nach schwerem Verkehrsunfall in Tessin in Lebensgefahr

Tessin/Landkreis Rostock (ots)

Gegen 10:45 Uhr kam es am heutigen Vormittag in Tessin zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 85-jähriger Mann lebensbedrohlich verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 62-jähriger Fahrer eines LKW die Straße am Rosengarten und beabsichtigte, nach links auf die B110 einzubiegen. Dabei übersah er offenbar einen von rechts kommenden 85-jährigen Mann, der mit seinem Krankenfahrstuhl auf der Rostocker Straße (B110)in Fahrtrichtung Gnoien unterwegs war. Während des Abbiegens kam es zur Kollision, wobei der Senior von der rechten Fahrzeugseite des LKW erfasst wurde.

Der 85-Jährige wurde unter dem LKW eingeklemmt und musste durch die Einsatzkräfte befreit werden. Anschließend wurde er mit schweren, lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Rostocker Krankenhaus gebracht.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger der DEKRA hinzugezogen. Während der Unfallaufnahme und der Begutachtung musste die B110 für mehrere Stunden voll gesperrt werden.

Bei dem Krankenfahrstuhl handelt es sich um ein zugelassenes Kraftfahrzeug. Es nimmt am Straßenverkehr teil und ist daher grundsätzlich auf der Fahrbahn und nicht auf Gehwegen zu führen.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5.500EUR geschätzt.

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