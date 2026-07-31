POL-HRO: Baum stürzt auf Sattelzug
Rostock (ots)
Am 30.07.2026, gegen 19:25 Uhr befuhr ein 26 jähriger Pole die Landstraße 072 in Richtung Ludwigslust. Auf Höhe der Ortslage Lübesse stürzte ein Baum sturmbedingt auf das Führerhaus des Sattelzuges und beschädigte dieses schwer. Durch Splitter der Frontscheibe erlitt der Fahrzeugführer leichte Schnittverletzungen am Kopf und wurde zur weiteren Behandlung ins Klinikum Schwerin verbracht. Der entstandene Sachschaden an der Zugmaschine wird auf 100.000 Euro geschätzt. Für die Bergung des Sattelzuges und der Abnahme des Baumes musste die Straße für ca. 90 Minuten voll gesperrt werden.
Sascha Puchala
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