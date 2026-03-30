Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Verhinderte Trunkenheitsfahrt

Frankenthal (ots)

Am 29.03.2026, gegen 13.30 Uhr, wurde durch einen Zeugen in der Industriestraße im Bereich der dortigen Tankstelle ein pöbelnder Lkw-Fahrer gemeldet. Bei Eintreffen der Streife befand sich der 52-jährige Mann aus Rumänien wieder an seinem Lkw, welcher auf dem benachbarten Parkplatz stand. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme konnte bei ihm Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,7 Promille. Durch die Streife wurde sein Fahrzeugschlüssel sichergestellt, welcher erst bei Nüchternheit wieder ausgehändigt wird. Zu einem strafrechtlich relevanten Verhalten kam es indes nicht.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell