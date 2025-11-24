PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizeilicher Einsatz zum Versammlungsgeschehen am vergangenen Freitag

Rostock (ots)

Am Freitag, den 21. November 2025, fand in der Rostocker Kröpeliner-Tor-Vorstadt eine durch die Versammlungsbehörde genehmigte Demonstration unter dem Motto "Gegen Krieg und Besatzung - Freiheit für Palästina!" statt. An der Versammlung mit anschließendem Aufzug nahmen nach Schätzungen der Polizei etwa 100 Personen teil.

Der Aufzug setzte sich gegen 17:00 Uhr am Gertrudenplatz in Bewegung und verlief durch die KTV über die Doberaner Straße, den Schröderplatz, Am Vögenteich, weiter zum Saarplatz sowie über die Ulmenstraße und weitere Straßen - unter anderem die Waldemarstraße - zurück zum Doberaner Platz.

Während der Versammlung wurden fünf Strafanzeigen aufgenommen. Darunter in zwei Fällen wegen des Verdachts des Verwendens verfassungsfeindlicher Symbole. Als durch die Beamten die Identität einer 21-jährigen deutschen Tatverdächtigen festgestellt werden sollte, versuchten zwei männliche Personen, darunter ein ebenfalls 21-jähriger deutscher Mann, die eingesetzten Beamten daran zu hindern. Gegen den 21-Jährigen wurde eine Strafanzeige wegen des Verdachts des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte gefertigt. Zusätzlich wurde eine weitere Strafanzeige wegen eines Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz aufgenommen.

Die Versammlung wurde gegen 19:00 Uhr beendet.

Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Katja Weizel
Telefon: 0381 4916-3041
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 24.11.2025 – 11:33

    POL-HRO: Die Kriminalpolizei ermittelt nach Schuppenbrand in Charlottenthal

    Charlottenthal/Landkreis Rostock (ots) - Am vergangenem Samstag kam es gegen 18 Uhr in Charlottenthal in der Gemeinde Krakow am See zu einem Brand eines Holzunterstandes sowie eines Gewächshauses auf dem Grundstück eines Einfamilienhauses im Parkweg. Glücklicherweise wurden keine Personen durch den Brand verletzt. Der Brand konnte zudem durch die eingesetzten ...

    mehr
  • 24.11.2025 – 11:22

    POL-HRO: Einbruch in Boizenburger Bäckereigeschäft

    Boizenburg (ots) - In Boizenburg sind unbekannte Täter in der Nacht zu Sonntag gewaltsam in ein Bäckereigeschäft eingedrungen und entwendeten Bargeld. Die Täter verschafften sich vermutlich über ein Fenster unbefugt Zugang zum Geschäft und entwendeten Bargeld aus der Filiale in der Bahnhofstraße. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 2000 Euro. Die Kriminalpolizei sicherte am Sonntagmorgen Spuren am Tatort und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren