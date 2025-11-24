Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizeilicher Einsatz zum Versammlungsgeschehen am vergangenen Freitag

Rostock (ots)

Am Freitag, den 21. November 2025, fand in der Rostocker Kröpeliner-Tor-Vorstadt eine durch die Versammlungsbehörde genehmigte Demonstration unter dem Motto "Gegen Krieg und Besatzung - Freiheit für Palästina!" statt. An der Versammlung mit anschließendem Aufzug nahmen nach Schätzungen der Polizei etwa 100 Personen teil.

Der Aufzug setzte sich gegen 17:00 Uhr am Gertrudenplatz in Bewegung und verlief durch die KTV über die Doberaner Straße, den Schröderplatz, Am Vögenteich, weiter zum Saarplatz sowie über die Ulmenstraße und weitere Straßen - unter anderem die Waldemarstraße - zurück zum Doberaner Platz.

Während der Versammlung wurden fünf Strafanzeigen aufgenommen. Darunter in zwei Fällen wegen des Verdachts des Verwendens verfassungsfeindlicher Symbole. Als durch die Beamten die Identität einer 21-jährigen deutschen Tatverdächtigen festgestellt werden sollte, versuchten zwei männliche Personen, darunter ein ebenfalls 21-jähriger deutscher Mann, die eingesetzten Beamten daran zu hindern. Gegen den 21-Jährigen wurde eine Strafanzeige wegen des Verdachts des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte gefertigt. Zusätzlich wurde eine weitere Strafanzeige wegen eines Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz aufgenommen.

Die Versammlung wurde gegen 19:00 Uhr beendet.

Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell