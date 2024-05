Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall zwischen PKW und Motorrad mit einer schwerverletzten Person

Bützow (ots)

In der Vierburg Bützow, an der Kreuzung L141/K7 kam es am 09.05.2024 gegen 14:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person. Nach ersten Erkenntnissen kam die 29-jährige Fahrerin des PKW aus Richtung Peetsch und wollte den Kreuzungsbereich nach Rühn passieren. Bei der Einfahrt in den Bereich nahm sie den von rechts, aus Richtung Bützow kommenden, 58-jährigen Motorradfahrer zu spät wahr. Auch der Motorradfahrer konnte nicht mehr bremsen und touchierte den PKW. In der weiteren Folge kam es zum Sturz und der Fahrer wurde nach einer ersten medizinischen Versorgung ins Krankenhaus Bützow eingeliefert. Im Bereich der Unfallstelle kam es zu einer kurzzeitigen Vollsperrung. Das Motorrad wurde abgeschleppt. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf 4.000 Euro geschätzt. Alle am Unfall beteiligten Personen sind deutsche Staatsangehörige. gefertigt durch: Paul Schulz Polizeikommissar Polizeirevier Bützow verantwortlich: Sebastian Haacker Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst

