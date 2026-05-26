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Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Presseeinladung: Eröffnung der neuen Polizeistation am Schweriner Marienplatz

Schwerin (ots)

Die neue Polizeistation am Marienplatz in Schwerin wird am 29.05.2026 offiziell ihrer Bestimmung übergeben. Die Eröffnung findet im Beisein von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig und Innenminister Christian Pegel statt.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind herzlich zur Übergabe eingeladen.

Termin: Freitag, 29. Mai 2026, 14 Uhr

Ort: Marienplatz Schwerin, Marienplatz-Galerie

Bis zur Eröffnung der Polizeistation war ein Polizeicontainer die Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger. Neben der guten Erreichbarkeit der neuen Polizeistation für die Bürgerinnen und Bürger wird durch die Inbetriebnahme auch die Tätigkeit der in der Innenstadt eingesetzten Polizeibeamten erleichtert.

Rückfragen bitte an:

Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern
Telefon: 0385/58812003
E-Mail: presse@im.mv-regierung.de
https://www.regierung-mv.de

Original-Content von: Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell

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