Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück: Pkw landet im Maisfeld - Zwei Personen lebensgefährlich verletzt

Osnabrück (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Dinklager Straße in Quakenbrück haben sich am Montagmittag zwei Personen lebensgefährliche Verletzungen zugezogen.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der 24-jährige Fahrer aus Quakenbrück gegen 13 Uhr mit seinem Pkw von der Fahrbahn abgekommen. Das Fahrzeug kam erst in einem angrenzenden Maisfeld zum Stillstand. Der 24-Jährige und seine 20-jährige Beifahrerin erlitten lebensgefährliche Verletzungen - und wurden per Rettungshubschrauber beziehungsweise Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Für die Bergungsarbeiten und die Unfallaufnahme musste der Bereich rund um den Einsatzort für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Der Pkw-Fahrer soll im Vorfeld des Unfalls mehrere Pkw überholt haben. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen und zum Geschehen davor geben können, sich unter Telefon 05439/969-0 zu melden.

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