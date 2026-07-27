Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Fürstenau: Erinnerungslücke nach Fahrradsturz - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Die Polizei Fürstenau sucht Zeugen zu einem möglichen Verkehrsunfall, bei dem eine 49-jährige Radfahrerin am Donnerstag, 16. Juli 2026, leicht verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen war die Frau gegen 15 Uhr mit ihrem Fahrrad in Fürstenau unterwegs. Kurz nach dem mutmaßlichen Unfall kontaktierte sie telefonisch ihren Ehemann und teilte ihm mit, dass sie von einem Auto angefahren worden sei. Als die 49-Jährige später zu Hause ankam, konnte sie sich jedoch an die Geschehnisse nicht mehr erinnern. Der genaue Unfallort sowie der Ablauf des möglichen Zusammenstoßes sind bislang unklar. Hinweise auf das beteiligte Fahrzeug oder dessen Fahrer liegen der Polizei derzeit nicht vor.

Der Unfall könnte sich in den folgenden Straßen ereignet haben: Osnabrücker Straße, Brunnenstraße, Schorfteichstraße, Ettenfelder Straße, Gottfriedstraße, Frommeyerstraße.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die am Donnerstag, 16. Juli, gegen 15 Uhr eine Radfahrerin auf der genannten Strecke beobachtet haben oder Angaben zu einem möglichen Verkehrsunfall machen können. Auch Personen, denen ein entsprechender Unfall oder ein möglicherweise beschädigtes Fahrzeug aufgefallen ist, werden gebeten, sich zu melden.

Hinweise nimmt die Polizei Fürstenau unter der Telefonnummer 05901/961480 entgegen.

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