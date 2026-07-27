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Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: 84-Jährige verwehrt betrügerischem Anrufer den Zutritt zur Wohnung

Osnabrück (ots)

Nachdem am vergangenen Montag ein falscher Sparkassen-Mitarbeiter von einem 89-jährigen Mann in Melle einen hohen Bargeldbetrag ergaunert hat, scheiterte möglicherweise derselbe Betrüger nun mit einer ähnlichen Masche bei einer 84-jährigen Frau aus Osnabrück.

Die 84-Jährige erhielt am Donnerstagnachmittag (23. Juli) einen Anruf eines vermeintlichen Sparkassen-Mitarbeiters. Nach den Ausführungen dieses Anrufers müsse nach einem Systemausfall ein Beamter der Kripo bei der Seniorin vor Ort die Echtheit von 50-Euro-Banknoten prüfen. Gegen 17 Uhr stand dann auch ein Mann vor der Tür der Wohnung der 84-Jährigen an der Gmünder Straße in Osnabrück. Glücklicherweise verwehrte die Frau diesem Mann den Zutritt.

Die 84-Jährige beschreibt den Mann wie folgt: 20 bis 25 Jahre alt; etwa 1,70 Meter groß; schlanke Statur; kurze dunkle Haare (eher braun); bekleidet mit einer Trainingsjacke ohne Reißverschluss und einer unauffälligen Hose; kein Bart; keine Brille. Wer hat zur erwähnten Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon 0541/327-2115 oder -3303 zu melden.

Unter folgendem Link sind alle Details zu dem erwähnten Vorfall in Melle zu finden:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104236/6318907

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Stefan Alberti
Telefon: 0541/327-2072
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

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