Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Bochum: Nach gewerbsmäßigem Werkzeugdiebstahl - Tatverdächtiger schaltet über 100 Anzeigen online (Foto)

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Osnabrück (ots)

Geschädigter erkennt sein gestohlenes Werkzeug im Internet - Polizei durchsucht Wohnung in Bochum

Mitte Juli haben Ermittler der Polizeiinspektion Osnabrück eine Wohnung in Bochum (Nordrhein-Westfalen) durchsucht. Hintergrund sind laufende Ermittlungen wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls. Die Ermittlungen richten sich gegen mehrere Beschuldigte im Alter zwischen 22 und 25 Jahren. Sie stehen im Verdacht, für eine Vielzahl von Werkzeugdiebstählen im Großraum Osnabrück verantwortlich zu sein.

Ein konkreter Fall ereignete sich Anfang Juli in Osnabrück/Dodesheide. Nach bisherigen Erkenntnissen brachen die Tatverdächtigen in der Straße Sonnenhof einen Handwerker-Bulli auf und hatten es dabei gezielt auf hochwertige Elektrowerkzeuge abgesehen. Anschließend sollen sie das Diebesgut über mehrere Online-Marktplätze zum Verkauf angeboten haben.

Dabei unterlief den mutmaßlichen Dieben jedoch ein entscheidender Fehler: Einer der Geschädigten erkannte seine individuellen Werkzeuge in einem der Online-Inserate wieder. Er informierte die Polizei und brachte damit die Ermittlungen ins Rollen.

Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung in Bochum stellten die Ermittler zahlreiche Elektrowerkzeuge sicher. Darunter befanden sich unter anderem Akkuschrauber, Winkelschleifer und eine Säge sowie diverse Akkus und Ladegeräte. Zudem beschlagnahmten die Einsatzkräfte ein Mobiltelefon, das nun ebenfalls Gegenstand der weiteren Ermittlungen ist.

Nach ersten Erkenntnissen soll der Tatverdächtige über 100 Anzeigen auf verschiedenen Online-Marktplätzen geschaltet haben. Die Ermittler prüfen nun, ob weitere der angebotenen Gegenstände aus Straftaten stammen.

Die Polizei Osnabrück bittet deshalb weitere Geschädigte, deren Werkzeug möglicherweise bei einem Pkw-Aufbruch oder Einbruch entwendet wurde und die ihr Eigentum in den sichergestellten Gegenständen wiedererkennen, sich zu melden. Die Tatorte können sich vom Großraum Osnabrück bis nach NRW erstrecken. Hinweise nimmt die Polizei Osnabrück unter 0541/327-3203 entgegen.

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