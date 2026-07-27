Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Dissen/A33: Motorradfahrerin kommt auf Ölspur zu Fall - Polizei bittet um Hinweise

Osnabrück (ots)

Die Polizei sucht nach Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich bereits am 18. Juli (ein Samstag) auf der A33 ereignet hat.

Eine 37-jährige Motorradfahrerin war gegen 16.45 Uhr mit ihrer Maschine an der Anschlussstelle Dissen-Süd in Richtung Diepholz aufgefahren. Im Kurvenbereich der Auffahrt kam sie aufgrund einer Ölspur zu Fall - und zog sich dabei Verletzungen zu.

Gesucht wird der Verursacher der Ölspur. Zeugen, die Hinweise dazu geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 0541/327-2515 zu melden.

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