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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Mehrere Fälle von Graffiti-Vandalismus in Limburgerhof - Polizei sucht Zeugen

Limburgerhof (ots)

Zwischen dem 13.07.2026 und dem 19.07.2026 besprühten Unbekannte im Hermann-Löns-Weg die Fassade des Kindergartens "Villa Kunterbunt" sowie angrenzende Garagenwände. Es wurden diverse rote und grüne Schriftzüge mit Fußballbezug sowie polizeifeindliche Parolen aufgetragen. Der Sachschaden beträgt rund 1.000 Euro. Haben Sie etwas Verdächtiges im Bereich des Hermann-Löns-Wegs wahrgenommen? Dann melden Sie sich bei der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 / 495-0 oder per E-Mail unter pischifferstadt@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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