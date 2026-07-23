POL-PDLU: Mehrere Fälle von Graffiti-Vandalismus in Limburgerhof - Polizei sucht Zeugen

Limburgerhof (ots) - Am späten Dienstagabend (21.07.2026) kam es in der Von-Denis-Straße in Limburgerhof zu einem Fahrraddiebstahl. Der Geschädigte hatte sein Fahrrad gegen 22:00 Uhr vor seiner Wohnung abgestellt und dieses mit einem Bügelschloss an Rad und Rahmen gesichert. Als er gegen 23:30 Uhr aus dem Fenster blickte, stellte er den Diebstahl fest. Das Zweirad war trotz der Sicherung spurlos verschwunden. Der ...

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