Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Malsch/Rhein-Neckar-Kreis: Nach Unfall geflüchtet - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine unbekannte Autofahrerin oder ein unbekannter Autofahrer beschädigte am Freitag zwischen 8:30 Uhr und 20:30 Uhr einen Audi und flüchtete. Die Besitzerin des Audi parkte das Auto zuvor von 8:30 Uhr bis 15:00 Uhr auf dem Parkplatz des Bahnhofs in Rot-Malsch. Um 20:30 Uhr stellte sie den Audi kurzzeitig auf einem Supermarktparkplatz im Eichelweg in Wiesloch ab und fuhr dann nach Hause. Erst am nächsten Morgen bemerkte sie den Sachschaden von etwa 4.000 Euro am Fahrzeug und verständigte die Polizei. Hinweise auf eine Unfallverursacherin oder einen Unfallverursache liegen derzeit keine vor. Daher sucht das Polizeirevier Wiesloch nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Nummer 06222/5709-0 zu melden.

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