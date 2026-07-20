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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Schlägerei auf Parkplatz - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Sonntag auf Montag kam es in der Neulandstraße gegen 00:00 Uhr auf einem Parkplatz eines Schnellimbisses aus bislang unbekannten Gründen zu einer Auseinandersetzung, bei welcher mehrere Personen verletzt wurden.

Durch einen Zeugen wurde über Polizei-Notruf gemeldet, dass sich auf dem Parkplatz mehrere Personen mit Gegenständen schlagen würden. Die sofort alarmierten Streifenbesatzungen vom Polizeirevier Sinsheim konnten zwei männliche Personen auf dem Parkplatz antreffen. Die Männer gaben an, von mehreren männlichen Personen mit bislang unbekannten Gegenständen geschlagen worden zu sein. Beide Männer wurden leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht.

Personen, welche sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sinsheim unter der Telefonnummer 07261/ 690-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Tobias Hoffmann
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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