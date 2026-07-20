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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Verkehrsunfall beim Fahrstreifenwechsel - zwei leichtverletzte Personen

Mannheim (ots)

Zwei Personen wurden bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend im Stadtteil Gartenstadt leicht verletzt.

Ein 22-jähriger Mann war kurz vor 20 Uhr mit einem BMW auf der Waldstraße in Richtung Käfertal unterwegs. In Höhe der Straße Waldpforte befuhr er zunächst die Linksabbiegerspur. Als er auf die linke Geradeausfahrspur wechselte, übersah er die auf gleicher Höhe neben ihm fahrende 71-jährige Suzuki-Fahrerin und prallte mit deren Fahrzeug zusammen. Der 22-Jährige verlor die Kontrolle über den BMW und prallte gegen die Bebauung des Mittelstreifens und geriet daraufhin ins Schleudern. Das Fahrzeug kam schließlich auf der Gegenfahrbahn zum Stehen.

Der Fahrer des BMW und dessen Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen und wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die 71-Jährige blieb unverletzt.

Durch die Kollision wurden mehrere Zaunelemente, die auf dem Mittelstreifen angebracht waren, herausgerissen und auf die Fahrbahn geschleudert. Während der Suzuki fahrbereit bleib, musste der BMW abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch das Polizeirevier Mannheim-Sandhofen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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