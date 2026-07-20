Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/BAB6/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall auf A6 PM Nr.2

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Nachdem es auf der A6 bei Sinsheim zu einem Verkehrsunfall kam, musste zwischenzeitlich die Fahrbahn in Richtung Mannheim voll gesperrt werden.

Auch ein Rettungshubschraub befindet sich auf Anflug.

Details über den Unfall sowie Verletzte liegen noch nicht vor.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell