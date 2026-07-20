Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Frau bei Auseinandersetzung verletzt - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Samstagmittag kam es in der Straße "Am Sonnengarten" gegen 13:00 Uhr zu einem Einsatz, bei welcher eine 40-jährige Frau verletzt wurde. Die 40-Jährige war mit einer männlichen Person unterwegs. Nach einem Streitgespräch packte der Mann die Frau am Hals und beschädigte ihre Kleidung.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Personen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall machen könne, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/ 3301-0 zu melden.

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