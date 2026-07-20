POL-MA: Mannheim: Frau bei Auseinandersetzung verletzt - Zeugenaufruf
Mannheim (ots)
Am Samstagmittag kam es in der Straße "Am Sonnengarten" gegen 13:00 Uhr zu einem Einsatz, bei welcher eine 40-jährige Frau verletzt wurde. Die 40-Jährige war mit einer männlichen Person unterwegs. Nach einem Streitgespräch packte der Mann die Frau am Hals und beschädigte ihre Kleidung.
Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.
Personen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall machen könne, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/ 3301-0 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Tobias Hoffmann
Telefon: 0621 174-1111
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