PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/BAB 6: Autofahrer unter Drogeneinfluss verursacht Verkehrsunfall

Mannheim/BAB 6 (ots)

Ein Autofahrer, der deutlich unter dem Einfluss von Drogen stand, verursachte am Samstagmorgen auf der A 6 in Richtung Mannheim einen Verkehrsunfall.

Der 29-jährige Mann war kurz nach 6 Uhr mit einem Mercedes auf der A 6 in Richtung Heilbronn unterwegs. Zwischen dem Autobahndreieck Viernheim und dem Autobahnkreuz Mannheim fiel er Zeugen aufgrund seiner unsicheren Fahrweise auf. Diese verständigten daraufhin die Polizei. Der Mann wechselte mit seinem Farhzeug mehrfach und unvermittelt den Fahrstreifen, ohne dies durch Blinken anzukündigen. Zudem fuhr er über sämtliche Fahrstreifen Schlangenlinien. Er kam schließlich nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte in die rechten Leitplanken. Das Fahrzeug kam auf der rechten Fahrspur zum Stehen.

Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten sofort deutliche Anzeichen von Drogenkonsum. Ein Alkoholtest verlief ohne Befund.

Bei weiteren Überprüfungen stellte sich heraus, dass er Mercedes-Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.

Dem 29-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen.

Gegen ihn wird nun wegen Verkehrsteilnahme unter Drogeneinfluss und wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 20.07.2026 – 13:36

    POL-MA: Mannheim: 10-jähriges Kind bei Verkehrsunfall schwer verletzt

    Mannheim (ots) - Ein 10-jähriger Junge wurde am frühen Freitagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Eppelheim schwer verletzt. Ein 26-jähriger Mann war gegen 13:20 Uhr mit einem BMW in der Seestraße in Richtung Ortskern unterwegs. Im Bereich einer Engstelle stieß er frontal mit dem 10-Jährigen zusammen, der ihm auf der Fahrbahn entgegenkam. Der Junge stürzte ...

    mehr
  • 20.07.2026 – 13:35

    POL-MA: Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis: Auto brennt aus

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in der Lindberghstraße zu einem Fahrzeugbrand. Gegen 1:30 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass ein BMW in Flammen steht. Das Feuer breitete sich aufgrund der trockenen Vegetation und des leichten Windes schnell auf umliegende Bäume, Büsche sowie einen großen Reifenstapel aus. Die Berufsfeuerwehr ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren