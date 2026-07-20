Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/BAB 6: Autofahrer unter Drogeneinfluss verursacht Verkehrsunfall

Mannheim/BAB 6 (ots)

Ein Autofahrer, der deutlich unter dem Einfluss von Drogen stand, verursachte am Samstagmorgen auf der A 6 in Richtung Mannheim einen Verkehrsunfall.

Der 29-jährige Mann war kurz nach 6 Uhr mit einem Mercedes auf der A 6 in Richtung Heilbronn unterwegs. Zwischen dem Autobahndreieck Viernheim und dem Autobahnkreuz Mannheim fiel er Zeugen aufgrund seiner unsicheren Fahrweise auf. Diese verständigten daraufhin die Polizei. Der Mann wechselte mit seinem Farhzeug mehrfach und unvermittelt den Fahrstreifen, ohne dies durch Blinken anzukündigen. Zudem fuhr er über sämtliche Fahrstreifen Schlangenlinien. Er kam schließlich nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte in die rechten Leitplanken. Das Fahrzeug kam auf der rechten Fahrspur zum Stehen.

Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten sofort deutliche Anzeichen von Drogenkonsum. Ein Alkoholtest verlief ohne Befund.

Bei weiteren Überprüfungen stellte sich heraus, dass er Mercedes-Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.

Dem 29-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen.

Gegen ihn wird nun wegen Verkehrsteilnahme unter Drogeneinfluss und wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

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