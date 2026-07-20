Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg/BAB 5: Verkehrsunfall mit verletzter Person und erheblichem Sachschaden

Heidelberg/BAB 5 (ots)

Eine verletzte Person und Sachschaden in Höhe von rund 11.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am frühen Freitagnachmittag auf der A 5 bei Heidelberg.

Eine 77-jährige Frau war gegen 13:30 Uhr mit einem Peugeot auf der rechten Fahrspur der A 5 in Richtung Karlsruhe unterwegs. In Höhe des Autobahnkreuzes Heidelberg musste sie verkehrsbedingt bremsen. Ein ihr nachfolgender 29-jähriger Peugeot-Fahrer erkannte den Bremsvorgang zu spät und fuhr der der 77-Jährigen ins Heck. Dabei zog sich die 77-Jährige leichte Verletzungen zu. Eine Behandlung im Krankenhaus war jedoch nicht erforderlich.

Die beiden Peugeot waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Autobahnpolizei Mannheim.

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