POL-PPRP: Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Speyer (ots) - Am 15.05.2026, gegen 17 Uhr, wurde ein Senior aus Speyer Opfer eines betrügerischen Telefonanrufs. Der Geschädigte gab an, von einem angeblichen Bankmitarbeiter kontaktiert worden zu sein. Der Anrufer - ein Mann, der akzentfrei Deutsch sprach - stellte sich als Mitarbeiter der Commerzbank in Frankfurt vor und teilte mit, dass vom Konto des Seniors mehrere Abbuchungen erfolgt seien. Auf Nachfrage verneinte ...

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