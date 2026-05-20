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Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstag, den 19.05.2026, gelangten Unbekannte in der Zeit zwischen 9:50 Uhr und 10:40 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Eisenbahnstraße (Nähe Wöllnerstraße). Aus dem Gebäude entwendeten sie Schmuck in bislang unbekanntem Wert. Wer kann Hinweise zur Tat geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Jan Liebel
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

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