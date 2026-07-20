Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/BAB6/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall auf A6

PM Nr.3

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Nachdem am Montagmittag gegen 13:10 Uhr auf der A6 bei Sinsheim ein LKW mit einem Auto kollidierte, konnte zwischenzeitlich der rechte Fahrstreifen wieder freigegeben werden. Ersten Ermittlungen zufolge war der LKW auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Mannheim unterwegs, als er auf Höhe des Einfädelungsstreifens auf die mittlere Fahrspur wechseln wollte, um anderen Verkehrsteilnehmern das Auffahren auf die Autobahn zu ermöglichen. Hierbei übersah er das links neben ihm fahrende Auto und kollidierte mit diesem. Ob und wie schwer die Unfallbeteiligten verletzt wurden, ist noch immer nicht bekannt. Die Unfallaufnahme läuft weiterhin.

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