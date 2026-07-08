Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260708.2 Kiel - Betäubungsmittelhändler in Untersuchungshaft

Kiel (ots)

Am Montag beobachteten Polizeibeamtinnen und -beamte des 3. und 2. Polizeireviers Kiel den Verkauf von Betäubungsmitteln und kontrollierten im Nachgang sowohl den Käufer als auch Verkäufer. Im Rahmen der Kontrolle des Betäubungsmittelhändlers fanden die Polizeikräfte eine nicht geringe Menge Kokain auf. Die Person wurde vorläufig festgenommen und am Folgetag einem Richter des Kieler Amtsgerichts vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl.

Am Montag beobachteten Einsatzkräfte des 3. Polizeireviers Kiel im Bereich des Winterbeker Wegs eine männliche Person, die vermutlich mit Betäubungsmitteln handelte. Die Beamten kontrollierten zunächst den vermeintlichen Käufer und fanden bei diesem eine Konsumeinheit Kokain auf.

Der zuvor beobachtete Verkäufer befand sich im Anschluss an die Verkaufshandlung zunächst in einem Imbiss und suchte dort die Toilette auf. Als Kräfte des 2. Polizeireviers den 33-jährigen Mann mit albanischer Staatsangehörigkeit kontrollieren wollten, versuchte dieser wegzulaufen und sich der Kontrolle zu entziehen. Die Person konnte jedoch durch die Polizeikräfte gestellt werden. Im Imbiss fanden die Beamten eine Jacke mit Ausweisdokumenten der Person sowie im Mülleimer der Toilette ein Überraschungsei auf, das 18 Konsumeinheiten Kokain beinhaltete.

Die Polizeikräfte nahmen den Mann vorläufig fest und führten ihn auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel am Folgetag einem Ermittlungsrichter bei dem Amtsgericht Kiel vor. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl, der derzeit vollstreckt wird.

Die Beamten des Kommissariats 17 der Bezirkskriminalinspektion Kiel ermitteln entsprechend wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge.

Rebecca Hartwigsen / Polizeidirektion Kiel

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