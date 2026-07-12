Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Unbekannter Täter wirft Gegenstand auf vorbeifahrenden Bus - Scheibe zersplittert - Polizei bittet um Hinweise

Osnabrück (ots)

Das war ein gehöriger Schreckmoment für etwa 20 Fahrgäste: Ihr Bus war am Sonntagmorgen um kurz nach Mitternacht stadtauswärts auf der Bremer Straße unterwegs, als es zwischen den Einmündungen zur Wesereschstraße und Borsigstraße laut knallte. Eine Seitenscheibe des Busses war vollständig zersplittert. Personen wurden nicht verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen ist davon auszugehen, dass ein(e) unbekannte(r) Täter(in) einen Gegenstand aus Glas auf die Scheibe des vorbeifahrenden Busses geworfen hat. Die Fahrgäste wurden anschließend mit einem Ersatzbus weiter befördert.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich unter Telefon 0541/327-2115 zu melden.

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