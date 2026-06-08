Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Rollerfahrer flüchtet vor Polizeikontrolle - Ermittlungen wegen mehrerer Straftaten

Osnabrück (ots)

Am Sonntag gegen 18:45 Uhr befanden sich Polizeibeamte auf dem Parkplatz eines Bekleidungsgeschäftes an der Brüsseler Straße, um einen Verkehrsunfall aufzunehmen. Gegen Ende der Unfallaufnahme bemerkten die Einsatzkräfte zwei Roller, die auf der Brüsseler Straße in Richtung B68 unterwegs waren. An einem der Fahrzeuge war kein Versicherungskennzeichen angebracht.

Die Beamten nahmen die Verfolgung auf, um den Rollerfahrer einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. In der Straße Steinbrinksfeld wurde dem Fahrer das Signal "Stopp Polizei" gegeben. Daraufhin blickte sich der Jugendliche auf dem Roller ohne Kennzeichen um und beschleunigte sein Fahrzeug, um sich der Kontrolle zu entziehen.

Die Flucht führte zunächst in den Marmorweg. Hierbei handelt es sich um einen verkehrsberuhigten Bereich, in dem sich zu diesem Zeitpunkt mehrere Personen, darunter auch Kinder, aufhielten. Anschließend setzte der Fahrer seine Fahrt über die Rostocker Straße und die Lübecker Straße fort. Schließlich hielt der Roller auf einem Parkplatz an, wo der Jugendliche von den Polizeibeamten kontrolliert werden konnte.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der Roller nicht versichert. Zudem stellten die Beamten mehrere technische Mängel am Fahrzeug fest. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich außerdem heraus, dass der Jugendliche nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war.

Gegen den Jugendlichen wurden Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Darüber hinaus wird gegen ihn wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens gemäß § 315d Strafgesetzbuch ermittelt. Aufgrund seiner Flucht vor der Polizei und der dabei gezeigten Fahrweise besteht der Verdacht, dass er sich mit nicht angepasster Geschwindigkeit und grob verkehrswidrig sowie rücksichtslos fortbewegte, um sich der Kontrolle zu entziehen.

Die Ermittlungen dauern an.

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