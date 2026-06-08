Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Schweinetransporter verunfallt beim Abbiegen - Verkehrsmaßnahmen dauern an

Osnabrück (ots)

Am Montagmorgen befuhr ein 61-Jähriger gegen 07:45 Uhr mit einem Tiertransporter die Sögelner Allee. Als der Mann mit seinem Gespann nach rechts in die Riester Straße abbiegen wollte, kippte der LKW aus bislang unbekannter Ursache nach rechts auf die Seite und landete zum Teil in dem Garten eines Wohnhauses. Der Anhänger blieb auf der Straße stehen. Der 61-jährige LKW-Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Im LKW und im Anhänger befanden sich während des Unfalls jeweils 75 Schweine. Nach Begutachtung des Veterinärdienstes musste ein Schwein vor Ort notgeschlachtet werden. Die restlichen Schweine wurden umgeladen und abtransportiert. Am LKW entstand Sachschaden. Aufgrund der aufwändigen Abschlepp- und Bergungsarbeiten kommt es weiterhin zu örtlichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

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