Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, 19.07.2026

Leer (ots)

++3 x Führen von Kraftfahrzeugen und Alkohol- und/oder Drogeneinfluss++Brand zweier Papiermülltonnen++

Emden - Betrunkener Fahrzeugführer ohne Führerschein

Gegen 01 Uhr des Sonntages wurde ein 31-jähriger Pkw-Führer aus Emden kontrolliert, als dieser mit seinem Fahrzeug die Cirksenastraße befuhr. Bei der Kontrolle durch die Polizei stellte sich heraus, dass dieser mit 2,30 Promille erheblich unter Alkoholeinfluss stand und über keine Fahrerlaubnis verfügt. Die Weiterfahrt wurde beendet und eine Blutentnahme durchgeführt.

Westoverledingen - Führen eines Pkw ohne Versicherung und ohne Zulassung

Bei einer Kontrolle eines Pkw am Samstagabend gegen 20 Uhr auf der Großwolder Straße mussten die Polizeibeamten feststellen, dass sich an dem Pkw zwei verschiedene Kennzeichen befanden. Diese waren jedoch nicht für das Fahrzeug ausgegeben. Erschwerend kam hinzu, dass der Pkw nicht versichert war. Gegen den 62-jährigen Fahrzeugführer aus Rhauderfehn wurden entsprechende Verfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Fahrzeugschlüssel einbehalten.

Leer - Führen eines E-Scooter und Alkohol- und Drogeneinfluss

Unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen führte eine 44-jährige Frau aus Leer ihren E-Scooter in der Papenburger Straße. Bei der Kontrolle durch die Polizei am Samstagabend gegen 20:50 Uhr auf der genannten Straße ergab ein Alkoholtest einen Wert von 1,09 Promille. Zudem besteht der Verdacht einer Beeinflussung durch verschiedene Drogen. Die Weiterfahrt wurde untersagt, eine Blutentnahme durchgeführt.

Leer - Brand zweier Papiermülltonnen

Gegen 04:30 Uhr des Samstages brannten zwei Papiermülltonnen in der Bavinkstraße aus. Diese standen recht nahe an einem Mehrfamilienhaus und dortigen Büschen und Bäumen. Die Tonnen brannten komplett nieder, die Feuerwehr löschte die Reste ab. Die Ursache des Brandes ist bisher nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise zu dem Geschehen werden durch die Polizei Leer entgegengenommen.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

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