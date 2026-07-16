Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 16.07.2026

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

++ Verkehrsunfälle ++ Einbrüche ++ Diebstahl ++

Rhauderfehn - Verkehrsunfall

Am 15.07.2026 befuhr eine 22-jährige Fahrerin eines Ford Focus gegen 20 Uhr den Lehmweg in Rhauderfehn in Richtung Papenburg. Zur gleichen Zeit befuhr eine 79-jährige Pedelec-Fahrerin den Ostfrieslandwanderweg in Richtung Collinghorst.

Beim Überqueren des Lehmwegs übersah die Pedelec-Fahrerin die vorfahrtsberechtigte 22-Jährige. Der PKW erfasste die 79-Jährige frontal. Sie erlitt bei der Kollision so schwere Verletzungen, dass sie noch am Unfallort verstarb.

Die 22-Jährige blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Für die Unfallaufnahme war der Lehnweg bis circa 00:15 Uhr voll gesperrt.

A 28/Bereich Filsum - Verkehrsunfall

Am 15.07.2026 blieb ein LKW aufgrund eines Reifenplatzers gegen 12:25 Uhr auf dem Seitenstreifen der Autobahn 28 in Richtung Oldenburg im Bereich Filsum liegen. Für die Reparaturarbeiten wurde eine halbseitige Sperrung der Fahrbahn eingerichtet. Es kam zu einer Staubildung.

Gegen 12:50 Uhr befuhr eine 55-jährige Fahrerin eines Skoda Fabia die A 28 auf dem Überholfahrstreifen in Richtung Oldenburg. Hinter ihr fuhren ein 47-jähriger Fahrer eines Mercedes CLA 250 und ein 38-jähriger Fahrer eines Nissan Primastar.

Als die 55-Jährige aufgrund der Staubildung verkehrsbedingt abbremsen musste, erkannte dies der Nissan-Fahrer zu spät. Er fuhr auf den vor ihm fahrenden Mercedes auf, der daraufhin auf den Hauptfahrstreifen geschleudert wurde. Anschließend fuhr der Nissan auch noch auf den Skoda auf.

Der 47-Jährige und der 38-Jährige erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen. Rettungswagen brachten beide Männer in umliegende Krankenhäuser. Darüber hinaus entstand an allen beteiligten PKW ein Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich.

Die Autobahn war bis circa 14:20 Uhr voll gesperrt.

A 31/Bereich Bunde - Verkehrsunfall

Am 15.07.2026 befuhr gegen 04:35 Uhr ein 59-jähriger LKW-Fahrer die Autobahn 31 in Richtung Bottrop. Aufgrund eines Reifenschadens am Auflieger verlor er die Reifendecke, die auf dem Überholfahrstreifen landete.

Ein 26-jähriger Fahrer eines Audi A6, der zur gleichen Zeit die Autobahn in Richtung Bottrop befuhr, erkannte das Hindernis zu spät und kollidierte mit der Reifendecke. Dabei entstand ein Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich. Personen wurden nicht verletzt.

Rhauderfehn - Einbrüche

Zwischen dem 09.07.2026 und dem 15.07.2026 drang eine unbekannte Täterschaft auf unbekannte Art und Weise in ein Wohnhaus im Batzenweg in Rhauderfehn ein. Ob etwas entwendet wurde, stand zunächst noch nicht fest.

Zu einem weiteren Einbruch kam es zwischen dem 07.07.2026 gegen 15 Uhr und dem 14.07.2026 gegen 15 Uhr in der Nordstraße in Rhauderfehn. Eine unbekannte Täterschaft verschaffte sich auf unbekannte Art und Weise Zutritt zu einem Einfamilienhaus und entwendete diverse Gegenstände im Wert des unteren dreistelligen Bereichs.

Zeugen, die zu den genannten Zeiten verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Borkum - Diebstahl

Am 14.07.2026 wurde zwischen 18 und 19:30 Uhr in der Bismarckstraße auf Borkum ein Fahrradkorb entwendet. Dieser war mit Kabelbindern auf dem Gepäckträger eines in den Fahrradständern abgestellten Rads gesichert. Dabei wurden Teile des Fahrrads so stark verbogen, dass es nicht mehr fahrbereit war.

Zeugen, die zu den genannten Zeiten verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

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