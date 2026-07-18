POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, den 18.07.2026
Leer (ots)
++ Ladendiebstahl in der Innenstadt Leer - Zeugen gesucht ++ Sachbeschädigung an Pkw in Emden - Zeugen gesucht ++
Landkreis Leer - Ladendiebstahl
Am Freitagmittag gegen 12:15 Uhr entwendete eine bisher unbekannte Frau ein Kleidungsstück aus einem Bekleidungsgeschäft Am Ende der Mühlenstraße (Fußgängerzone) in 26789 Leer. Noch vor Eintreffen der Polizei konnte die Frau in Richtung des Modegeschäfts Leffers zu Fuß flüchten. Die Frau wurde wie folgt beschrieben: Lange, blonde Haare, ca. 20 - 25 Jahre alt, Brillenträgerin, führte eine grüne Stofftasche mit sich. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Leer in Verbindung zu setzen.
Emden - Sachbeschädigung an PKW
In der Nacht von Freitag zu Samstag wurde in der Emder Fürbringerstraße ein dort parkender Pkw der Marke Volkswagen beschädigt. Ein bislang unbekannter Täter stieg auf die Motorhaube des Fahrzeuges und trat mehrfach gegen die Karosserie. Der Täter, bekleidet mit einer kurzen Jeanshose, einem hellen T-Shirt und einer hellen Mütze, konnte unerkannt fliehen. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Emden in Verbindung zu setzen.
Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:
Polizei Leer 0491-976900
Polizei Emden 04921-8910
Autobahnpolizei Leer 0491-960740
Polizeistation Borkum 04922-91860
Polizeistation Bunde 04953-921520
Polizeistation Filsum 04957-928120
Polizeistation Hesel 04950-995570
Polizeistation Jemgum 04958-910420
Polizeistation Moormerland 04954-955450
Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680
Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230
Polizeistation Uplengen 04956-927450
Polizeistation Weener 04951-914820
Polizeistation Westoverledingen 04955-937920
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Leer/Emden
Dienstschichtleiter
Telefon: 0491-97690 215
E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de
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