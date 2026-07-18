Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, den 18.07.2026

Leer (ots)

++ Ladendiebstahl in der Innenstadt Leer - Zeugen gesucht ++ Sachbeschädigung an Pkw in Emden - Zeugen gesucht ++

Landkreis Leer - Ladendiebstahl

Am Freitagmittag gegen 12:15 Uhr entwendete eine bisher unbekannte Frau ein Kleidungsstück aus einem Bekleidungsgeschäft Am Ende der Mühlenstraße (Fußgängerzone) in 26789 Leer. Noch vor Eintreffen der Polizei konnte die Frau in Richtung des Modegeschäfts Leffers zu Fuß flüchten. Die Frau wurde wie folgt beschrieben: Lange, blonde Haare, ca. 20 - 25 Jahre alt, Brillenträgerin, führte eine grüne Stofftasche mit sich. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Leer in Verbindung zu setzen.

Emden - Sachbeschädigung an PKW

In der Nacht von Freitag zu Samstag wurde in der Emder Fürbringerstraße ein dort parkender Pkw der Marke Volkswagen beschädigt. Ein bislang unbekannter Täter stieg auf die Motorhaube des Fahrzeuges und trat mehrfach gegen die Karosserie. Der Täter, bekleidet mit einer kurzen Jeanshose, einem hellen T-Shirt und einer hellen Mütze, konnte unerkannt fliehen. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Emden in Verbindung zu setzen.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

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