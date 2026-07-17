Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 17.07.2026

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Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

++ Diebstähle ++ Einbruch ++

Bunde - Diebstahl (siehe Bildmaterial)

Am 15.07.2026 entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft gegen 22:20 Uhr ein Pedelec im Wert eines mittleren vierstelligen Betrages aus der Straße Kirchring in Bunde. Das Fahrrad war an einer Straßenlaterne abgestellt.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Moormerland - Diebstahl

In der Zeit zwischen dem 07.07.2026 gegen 12 Uhr und dem 14.07.2026 gegen 12 Uhr entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft eine Dachumrandung aus Kupfer von einer Kirche in der Kirchstraße in Moormerland. Es entstand ein Schaden in unbekannter Höhe.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Weener - Einbruch

Zwischen dem 12.07.2026 gegen 12 Uhr und dem 16.07.2026 gegen 19:05 Uhr drang eine bislang unbekannte Täterschaft auf unbekannte Art und Weise in ein Haus in der Graf-Edzard-Straße in Weener ein. Dort entwendete sie diverse Gegenstände und entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung. Es entstand ein Schaden in unbekannter Höhe.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

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