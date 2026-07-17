POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 17.07.2026
Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)
++ Diebstähle ++ Einbruch ++
Bunde - Diebstahl (siehe Bildmaterial)
Am 15.07.2026 entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft gegen 22:20 Uhr ein Pedelec im Wert eines mittleren vierstelligen Betrages aus der Straße Kirchring in Bunde. Das Fahrrad war an einer Straßenlaterne abgestellt.
Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.
Moormerland - Diebstahl
In der Zeit zwischen dem 07.07.2026 gegen 12 Uhr und dem 14.07.2026 gegen 12 Uhr entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft eine Dachumrandung aus Kupfer von einer Kirche in der Kirchstraße in Moormerland. Es entstand ein Schaden in unbekannter Höhe.
Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.
Weener - Einbruch
Zwischen dem 12.07.2026 gegen 12 Uhr und dem 16.07.2026 gegen 19:05 Uhr drang eine bislang unbekannte Täterschaft auf unbekannte Art und Weise in ein Haus in der Graf-Edzard-Straße in Weener ein. Dort entwendete sie diverse Gegenstände und entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung. Es entstand ein Schaden in unbekannter Höhe.
Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.
Hinweise bitte an die Dienststellen unter:
Polizei Leer 0491-976900
Polizei Emden 04921-8910
Autobahnpolizei Leer 0491-960740
Polizeistation Borkum 04922-91860
Polizeistation Bunde 04953-921520
Polizeistation Filsum 04957-928120
Polizeistation Hesel 04950-995570
Polizeistation Jemgum 04958-910420
Polizeistation Moormerland 04954-955450
Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680
Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230
Polizeistation Uplengen 04956-927450
Polizeistation Weener 04951-914820
Polizeistation Westoverledingen 04955-937920
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Leer/Emden
Julian Röben
Pressesprecher
Telefon: 0491-97690 104
E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de
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