Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 14.07.2026

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

++ Heckenbrand ++ Verkehrsunfälle ++

Fiilsum - Heckenbrand

Am 13.07.2026 kam es gegen 13:25 Uhr in der Straße Rathausring in Filsum zu einem Heckenbrand. Nach bisherigen Erkenntnissen führte ein 71-jähriger Anwohner Arbeiten zur Unkrautbeseitigung mit einem Abflammgerät durch. Dabei geriet eine Hecke in Brand.

Das Feuer breitete sich auf einer Länge von rund 20 Metern aus. Zudem entstand ein Sachschaden am angrenzenden Gebäude. Die Höhe des Schadens ist derzeit noch unklar. Die Feuerwehr war vor Ort und konnte den Brand löschen.

Das Abflammen von Unkraut birgt insbesondere bei trockener Witterung ein erhebliches Brandrisiko. Bereits Funkenflug oder glimmende Pflanzenreste können Hecken, Sträucher oder andere brennbare Materialien entzünden.

Die Polizei empfiehlt daher, bei trockenen und windigen Wetterbedingungen auf den Einsatz von Abflammgeräten zu verzichten. Halten Sie darüber hinaus ausreichend Abstand zu Hecken, Sträuchern, Zäunen und Gebäuden. Sorgen Sie außerdem dafür, dass geeignete Löschmittel, wie zum Beispiel ein Feuerlöscher oder ein einsatzbereiter Gartenschlauch, unmittelbar verfügbar sind. Sollten dennoch Flammen entstehen, alarmieren Sie umgehend die Feuerwehr über den Notruf 112.

A 31/Bereich Emden - Verkehrsunfall

Am 13.07.2026 befuhr ein 38-jähriger Fahrer eines Hyundai Grand Santa Fe gegen 17 Uhr die Autobahn 31 in Richtung Leer. Zeitgleich fuhr ein 22-jähriger Fahrer eines VW Golf an der Anschlussstelle Emden-Ost auf die Autobahn auf und beabsichtigte, zwischen dem Hyundai und einem dahinter fahrenden Lkw auf den Hauptfahrstreifen einzufahren.

Aus bislang ungeklärter Ursache bremste der 38-Jährige plötzlich stark ab. Der nachfolgende Lkw konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf den Hyundai auf.

Dabei erlitt der 38-Jährige schwere Verletzungen. Weitere Beteiligte blieben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Emden - Verkehrsunfall

Am 13.07.2026 wollte ein 60-jähriger Fahrer eines Renault Clip den Wykhoffweg in Emden aus Richtung "Am Fehntjer Tief" kommend kreuzen. Dabei übersah er die von rechts kommende, vorfahrtsberechtigte 21-jährige Fahrerin eines Mercedes-Benz A 150.

Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem sich beide Fahrer leichte Verletzungen zuzogen. An den PKW entstand ein Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

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