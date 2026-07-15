Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 15.07.2026

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

++ Brände ++ Exhibitionismus ++ Verkehrsunfall ++

Rhauderfehn - Brand

Am 15.07.2026 wurde gegen 00:50 Uhr ein Brand auf einem landwirtschaftlichen Betrieb im Kamphuser Weg in Rhauderfehn gemeldet. Aus bislang unbekannter Ursache geriet eine Scheune in Vollbrand. Die Feuerwehr war vor Ort, löschte den Brand und verhinderte, dass die Flammen auf weitere Gebäude übergriffen.

Neben großen Teilen der Scheune wurden auch mehrere darin oder davor untergebrachte Fahrzeuge beschädigt oder zerstört, darunter ein Wohnmobil, ein Oldtimer, ein PKW sowie Erntemaschinen. Es entstand ein Sachschaden im unteren sechsstelligen Bereich.

Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt.

Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an.

Moormerland - Brand

Am 14.07.2026 geriet gegen 15:25 Uhr aus zunächst noch unbekannter Ursache eine Ballenpresse bei landwirtschaftlichen Arbeiten auf einem Feld im Heikelandsweg in Moormerland in Brand. Dabei brannte auch ein Teil des Feldes ab. Die Feuerwehr löschte das Feuer.

Es entstand ein Schaden im hohen fünfstelligen Bereich. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt.

Hesel - Exhibitionismus

Am 14.07.2026 ging eine 26-jährige Frau gegen 12 Uhr im Heseler Wald in der Nähe des Silbersees spazieren. Dort wurde sie von einem derzeit noch unbekannten Mann angesprochen. Als die Frau den Kontakt ablehnte, zog der Unbekannte die Hose runter und masturbierte.

Die Frau beschreibt den Täter wie folgt: Er ist circa 1,80 Meter groß, circa 45 Jahre alt, hat eine helle Hautfarbe und sprach Deutsch. Er hat kurze blonde Haare, trug eine beigefarbene kurze Hose und ein orangefarbenes T-Shirt und hat eine stabile Statur.

Zeugen, die zu der genannten Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Emden - Verkehrsunfall

Am 14.07.2026 befuhr ein 62-jähriger Fahrer eines VW Touran gegen 12 Uhr die Bolardusstraße in Emden. Als er nach rechts auf einen Parkplatz abbiegen wollte, übersah er eine von rechts kommende 80-jährige Fahrradfahrerin. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem die Frau leichte Verletzungen erlitt.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden im insgesamt unteren dreistelligen Bereich.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

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