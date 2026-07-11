POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, 11.07.2026
Leer (ots)
++Außenbeleuchtung entwendet++Führen eines Pkw ohne Versicherung und mit falschen Kennzeichen++Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten++
Leer - Außenbeleuchtung entwendet
In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde in der Alten Marktstraße von einem dortigen Wohnhaus die Außenbeleuchtung/-lampe (Farbe dunkelblau/grau) entwendet. Personen, die Hinweise zu Tat und/oder Täter geben können, melden sich bitte bei der Polizei Leer.
Westoverledingen - Führen eines Pkw ohne Versicherung und mit falschen Kennzeichen
Bei der Kontrolle eines 23-jährigen Fahrzeugführers aus Papenburg in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 02 Uhr im Innenstadtbereich von Papenburg mussten die Polizeibeamten feststellen, dass dieser keine Fahrerlaubnis hat. Zudem stellte sich bei der Kontrolle heraus, dass der Pkw weder zugelassen noch versichert ist und die Kennzeichen gefälscht sind. Aufgefallen war den Beamten das Fahrzeug kurz zuvor in Völlen auf der dortigen Dorfstraße und sollte auch dort kontrolliert werden. Der Fahrzeugführer missachtete aber die Anhaltezeichen und entfernte sich mit hoher Geschwindigkeit. Die Verfolgung endete dann aber in einer Sackgasse in Papenburg. Der Papenburger wird sich nunmehr wegen mehrerer Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrsgesetz und Strafgesetzbuch verantworten müssen. Die Weiterfahrt wurde natürlich beendet, der Fahrzeugschlüssel einbehalten. Eine Beeinflussung durch Alkohol und/oder Drogen lag nicht vor.
Jemgum - Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten
Gegen 15:30 Uhr des Freitages ereignete sich auf der Critzumer Straße ein Verkehrsunfall, in deren Folge alle Beteiligten, die aus der Gemeinde Jemgum kommen, leicht verletzt wurden. Eine 78-jährige Pkw-Führerin befuhr die benannte Straße in Fahrtrichtung Hatzum. In einem Kurvenbereich kam ihr ein 35-jähriger Pkw-Führer entgegen. Nach jetziger Kenntnislage fuhr die 78-jährige zu weit links, so dass es zur Kollision kam. Beide Beteiligten und der 80-jährige Beifahrer im Fahrzeug der Verursacherin wurden hierbei verletzt. Beide Pkw wurde schwer beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Gegen 17:30 Uhr war die Unfallaufnahme beendet und die Fahrbahn wieder frei.
Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:
Polizei Leer 0491-976900
Polizei Emden 04921-8910
Autobahnpolizei Leer 0491-960740
Polizeistation Borkum 04922-91860
Polizeistation Bunde 04953-921520
Polizeistation Filsum 04957-928120
Polizeistation Hesel 04950-995570
Polizeistation Jemgum 04958-910420
Polizeistation Moormerland 04954-955450
Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680
Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230
Polizeistation Uplengen 04956-927450
Polizeistation Weener 04951-914820
Polizeistation Westoverledingen 04955-937920
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Leer/Emden
i.A. PHK Penning, Dienstschichtleiter
Telefon: 0491-97690 215 o. 212
E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-ler.polizei-nds.de
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