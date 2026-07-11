Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, 11.07.2026

Leer (ots)

++Außenbeleuchtung entwendet++Führen eines Pkw ohne Versicherung und mit falschen Kennzeichen++Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten++

Leer - Außenbeleuchtung entwendet

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde in der Alten Marktstraße von einem dortigen Wohnhaus die Außenbeleuchtung/-lampe (Farbe dunkelblau/grau) entwendet. Personen, die Hinweise zu Tat und/oder Täter geben können, melden sich bitte bei der Polizei Leer.

Westoverledingen - Führen eines Pkw ohne Versicherung und mit falschen Kennzeichen

Bei der Kontrolle eines 23-jährigen Fahrzeugführers aus Papenburg in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 02 Uhr im Innenstadtbereich von Papenburg mussten die Polizeibeamten feststellen, dass dieser keine Fahrerlaubnis hat. Zudem stellte sich bei der Kontrolle heraus, dass der Pkw weder zugelassen noch versichert ist und die Kennzeichen gefälscht sind. Aufgefallen war den Beamten das Fahrzeug kurz zuvor in Völlen auf der dortigen Dorfstraße und sollte auch dort kontrolliert werden. Der Fahrzeugführer missachtete aber die Anhaltezeichen und entfernte sich mit hoher Geschwindigkeit. Die Verfolgung endete dann aber in einer Sackgasse in Papenburg. Der Papenburger wird sich nunmehr wegen mehrerer Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrsgesetz und Strafgesetzbuch verantworten müssen. Die Weiterfahrt wurde natürlich beendet, der Fahrzeugschlüssel einbehalten. Eine Beeinflussung durch Alkohol und/oder Drogen lag nicht vor.

Jemgum - Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Gegen 15:30 Uhr des Freitages ereignete sich auf der Critzumer Straße ein Verkehrsunfall, in deren Folge alle Beteiligten, die aus der Gemeinde Jemgum kommen, leicht verletzt wurden. Eine 78-jährige Pkw-Führerin befuhr die benannte Straße in Fahrtrichtung Hatzum. In einem Kurvenbereich kam ihr ein 35-jähriger Pkw-Führer entgegen. Nach jetziger Kenntnislage fuhr die 78-jährige zu weit links, so dass es zur Kollision kam. Beide Beteiligten und der 80-jährige Beifahrer im Fahrzeug der Verursacherin wurden hierbei verletzt. Beide Pkw wurde schwer beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Gegen 17:30 Uhr war die Unfallaufnahme beendet und die Fahrbahn wieder frei.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell