POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 10.07.2026
Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)
++ Körperverletzung ++ Verkehrsunfall/Zeugensuche ++
Borkum - Körperverletzung
Am 08.07.2026 kam es gegen 19:00 Uhr in der Rheiderlandstraße auf Borkum zunächst zu verbalen Streitigkeiten über eine Situation im Straßenverkehr zwischen einem 68-jährigen Fahrradfahrer sowie einem 55-jährigen Fußgänger und einer 46-jährigen Fußgängerin.
Anschließend kam es zu wechselseitigen Handgreiflichkeiten. Dabei erlitten alle Beteiligten leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte den 68-Jährigen in ein Krankenhaus. Weitere Ermittlungen dauern an.
VN: 202600817111
Emden - Verkehrsunfall/Zeugensuche
Am 09.07.2026 befuhr ein 29-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades gegen 23:00 Uhr die Cirksenastraße in Emden, als er aus unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und stürzte. Dabei erlitt er schwere Verletzungen. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 29-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Darüber hinaus war das Fahrzeug nicht versichert.
Die Polizei sucht nun Zeugen. Insbesondere wird eine derzeit noch unbekannte Frau gesucht, die den Unfall beobachtet haben soll. Wer Beobachtungen gemacht hat oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.
VN: 202600822668
Hinweise bitte an die Dienststellen unter:
Polizei Leer 0491-976900
Polizei Emden 04921-8910
Autobahnpolizei Leer 0491-960740
Polizeistation Borkum 04922-91860
Polizeistation Bunde 04953-921520
Polizeistation Filsum 04957-928120
Polizeistation Hesel 04950-995570
Polizeistation Jemgum 04958-910420
Polizeistation Moormerland 04954-955450
Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680
Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230
Polizeistation Uplengen 04956-927450
Polizeistation Weener 04951-914820
Polizeistation Westoverledingen 04955-937920
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Leer/Emden
Julian Röben
Pressesprecher
Telefon: 0491-97690 104
E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de
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