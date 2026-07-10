Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 10.07.2026

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

++ Körperverletzung ++ Verkehrsunfall/Zeugensuche ++

Borkum - Körperverletzung

Am 08.07.2026 kam es gegen 19:00 Uhr in der Rheiderlandstraße auf Borkum zunächst zu verbalen Streitigkeiten über eine Situation im Straßenverkehr zwischen einem 68-jährigen Fahrradfahrer sowie einem 55-jährigen Fußgänger und einer 46-jährigen Fußgängerin.

Anschließend kam es zu wechselseitigen Handgreiflichkeiten. Dabei erlitten alle Beteiligten leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte den 68-Jährigen in ein Krankenhaus. Weitere Ermittlungen dauern an.

VN: 202600817111

Emden - Verkehrsunfall/Zeugensuche

Am 09.07.2026 befuhr ein 29-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades gegen 23:00 Uhr die Cirksenastraße in Emden, als er aus unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und stürzte. Dabei erlitt er schwere Verletzungen. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 29-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Darüber hinaus war das Fahrzeug nicht versichert.

Die Polizei sucht nun Zeugen. Insbesondere wird eine derzeit noch unbekannte Frau gesucht, die den Unfall beobachtet haben soll. Wer Beobachtungen gemacht hat oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

VN: 202600822668

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

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