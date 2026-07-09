Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Weitere Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 09.07.2026

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

Weener - Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person

Am 09.07.2026 kam es gegen 11:10 Uhr in Weener zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 86-jähriger PKW-Fahrer tödlich verletzt wurde.

Zur Unfallzeit befuhr ein mit 15 Personen besetzter Linienbus die B436 in Richtung Leer. Nach aktuellen Erkenntnissen kam der PKW-Fahrer aus der Norderstraße und wollte nach links auf die Bundesstraße abbiegen. Dabei übersah er den Bus. Es kam im Kreuzungsbereich zur Kollision, bei der der 86-Jährige tödliche Verletzungen erlitt. Er verstarb noch am Unfallort.

Der Bus landete nach der Kollision in der Böschung. Der 35-jähriger Busfahrer erlitt bei dem Unfall Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein umliegendes Krankenhaus. Die anderen Insassen wurden zum Teil leicht verletzt und nach einer rettungsdienstlichen Begutachtung entlassen.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen war die Straße für mehrere Stunden voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell